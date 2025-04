Metropolitanmagazine.it - Schettino rinuncia alla richiesta di semilibertà: “Difficoltà con la proposta lavorativa”

Il comandante Francesco, condannato a 16 anni di carcere per la tragedia all’Isola del Giglio del 2012, hatodi. L’udienza, che si doveva tenere il 4 marzo, era slittata ad oggi. Ma il suo legale ha annunciato la, dopo l’istanza invece presentata dsua avvocata Paola Astarita, già qualche tempo fa.volontariamenteOggi, giorno in cui si sarebbe dovuta svolgere l’udienza, è arrivato invece l’annuncio della. “Questa mattina abbiamoto. Ci sono state infatticon lasottoposta al tribunale di Sorveglianza di Roma. Il procedimento è stato chiuso, il tribunale si è pronunciato con il non luogo a provvedere”. Lo ha detto l’avvocata di, Francesca Carnicelli.