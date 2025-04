Iltempo.it - Schettino rinuncia a chiedere la semilibertà: "Difficoltà con la proposta lavorativa"

Leggi su Iltempo.it

Colpo di scena all'udienza per ladi Francesco, condannato a 16 anni di reclusione per il naufragio della Costa Concordia nelle acque dell'Isola del Giglio che costò la vita a 32 persone. "Questa mattina abbiamoto alla richiesta diperché ci sono statecon lache era stata sottoposta al tribunale di Sorveglianza di Roma. Il procedimento è stato chiuso, il tribunale si è pronunciato con il non luogo a provvedere", riferisce l'avvocato Francesca Carnicelli, nuovo difensore di, condannato per la tragedia avvenuta nella notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012. Cosa è andato storto? "Laè stata fatta da, la decisione di chiudere questo procedimento è arrivata da lui - spiega la penalista - perché non c'erano più le condizioni.