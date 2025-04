Schema Ponzi come il consulente radiato truffava i suoi clienti | sequestrati 13 milioni

clienti e le credenziali di accesso ai conti correnti.Nella mattina di martedì 8 aprile i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo stanno dando esecuzione a un’ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale cittadino, che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di un ex consulente finanziario indagato per truffa, appropriazione indebita, abusivismo finanziario e bancario. sequestrati preventivamente 1,3 milioni di euro, frutto dell’attività illecita.L’indagine, coordinata dalla Procura e svolta dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Bergamo, è partita dopo una decina di querele sporte da persone truffate. Bergamonews.it - Schema Ponzi, come il consulente radiato truffava i suoi clienti: sequestrati 1,3 milioni Leggi su Bergamonews.it Un esperto conoscitore del diritto bancario che, promettendo rendimenti sicuri, sarebbe riuscito a raccogliere i risparmi di moltie le credenziali di accesso ai conti correnti.Nella mattina di martedì 8 aprile i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo stanno dando esecuzione a un’ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale cittadino, che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di un exfinanziario indagato per truffa, appropriazione indebita, abusivismo finanziario e bancario.preventivamente 1,3di euro, frutto dell’attività illecita.L’indagine, coordinata dalla Procura e svolta dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Bergamo, è partita dopo una decina di querele sporte da persone truffate.

Schema Ponzi, come il consulente radiato truffava i suoi clienti: sequestrati 1,3 milioni. Scoperta maxi-truffa, consulente finanziario radiato dall’albo continuava a lavorare: arrestato. Truffa della consulente. La Procura chiede 6 anni per Prisca Carletti. Prometteva investimenti inesistenti: truffa da 1 milione e 300 mila euro, arrestato ex consulente finanziario. Eseguita una misura cautelare nei confronti di un ex consulente finanziario: "Nella sua rete caduti 56 ignari risparmiatori". Ex cf di una nota rete e "mental coach" presto davanti al giudice per truffa. Ne parlano su altre fonti

Schema Ponzi, come funziona la truffa piramidale - Lo schema Ponzi - la cosiddetta truffa piramidale - continua a mietere ... tenuto dall’Organismo di Vigilanza e a cui sono iscritti i consulenti finanziari che svolgono regolarmente l’attività. Sempre ... (money.it)

Lo ’schema Ponzi’, i fondi Covid inesistenti e le autodenunce per prendere tempo: ecco come operava il falso broker che ha truffato centinaia di genovesi - Come operava il broker: lo schema Ponzi e i falsi fondi Una vicenda esemplificativa, che rispecchia quella di molti altri, è quella di due professionisti, marito e moglie, residenti nel centro ... (msn.com)

PELAZZA: Attenzione alla truffa "schema Ponzi" - Uno schema Ponzi che continuerebbe ad attuare non più nelle Marche ma a Napoli. Luigi Pelazza ha incontrato alcune persone che farebbero parte della truffa messa in piedi da Cipolla, riuscendo a ... (msn.com)