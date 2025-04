Inter-news.it - Scharer arbitro di Bayern Monaco-Inter: due precedenti e un rosso!

Leggi su Inter-news.it

è l’di, per l’andata dei quarti di finale di Champions League. La UEFA ha assegnato la sfida dell’Allianz Arena di Baviera al fischietto svizzero, che sarà coadiuvato da due addetti al VAR di nazionalità svizzera e olandese. Questa la scheda del direttore di gara che dirigerà la partita di questa sera.I– Ad arbitraresarà Sandrosvizzero della Sezione di Zurigo. Il classe 1988 ha già diretto due partite dei nerazzurri nel corso della sua carriera, entrambe in Champions League. La prima risale al 13 settembre del 2022 e fa capo alla seconda sfida di qualificazione ai gironi del Gruppo C della competizione europea, andata in scena in casa del Viktoria Plzen. In quell’occasione i nerazzurri di Simone Inzaghi avevano portato a casa un 2-0, siglato da Edin Dzeko e Denzel Dumfries.