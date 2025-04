Lanazione.it - Scandicci, Rocco Papaleo in scena con ‘Esercizi di libertà’

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 8 aprile 2025 – Adomenica 13 aprile alle ore 21:15 al Teatro Aurora arrivache porta indi. Si tratta dell’appuntamento conclusivo dell’edizione 2025 di Auroradisera, la rassegna frutto della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e il Comune difesteggia i quaranta anni di carriera nel modo che più gli piace: scrivendo, cantando e recitando: «Sono un fortunato ‘artigiano dell’intrattenimento’, - spiega- che grazie alla musica, alla scrittura, al cinema e soprattutto al teatro è riuscito a fare della propria passione un lavoro. Non sempre i progetti a cui ho partecipato sono stati appassionanti, così mi sono regalato un’occasione per esprimere completamente me stesso, un esercizio di libertà.