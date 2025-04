Scandalo rifiuti | sei imprenditori edili denunciati per smaltimento illegale

Nella provincia di Pescara, recenti controlli effettuati dai Carabinieri Forestali del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (NIPAAF), in collaborazione con i tecnici dell'ARPA Abruzzo, hanno portato alla luce gravi violazioni nella gestione dei rifiuti da cantiere. Le ispezioni, condotte in dieci cantieri edili, hanno evidenziato che sei imprese locali hanno smaltito illegalmente oltre 30.000 tonnellate di materiali di scavo, configurando il reato di gestione non autorizzata di rifiuti. Secondo il D.P.R. 120/2017, le terre e rocce da scavo possono essere considerate sottoprodotti e quindi escluse dalla disciplina dei rifiuti, a condizione che vengano rispettati specifici requisiti e presentate le dovute comunicazioni agli enti competenti.

