Scampia va a casa della moglie armato di mazza | sfascia citofono e auto Arrestato 40enne

Agli arresti domiciliari per stalking va sotto casa della moglie armato di mazza da baseball ma la vittima è dai carabinieri. In manette è finito un 40enne di Scampia grazie all'intervento tempestivo dei Carabinieri. Scampia, va a casa della moglie armato di mazza: sfascia citofono e auto. Arrestato 40enne È sottoposto agli arresti domiciliari.

