Scacchi Europei femminili 2025 | Marina Brunello si riscatta Zimina patta

Europei femminili individuali di Scacchi in corso di svolgimento a Rodi, in Grecia. Il motivo è sempre legato a una sola persona, Teodora Injac, che batte anche la georgiana Bella Khotenashivili e tira fuori un 7/8 che, in realtà, è attualmente un fiotto di sette vittorie consecutive: ora la serba è leader solitaria della classifica.Torna alla vittoria Marina Brunello, che sale così a 4,5/8 superando la lituania Salomeja Zaksaite. Il tutto dopo una partita rapidamente convertitasi in un finale con un Cavallo a testa e i pedoni, solo che l’italiana ne ha uno in più (8 contro 7). E questo, unito a una valida mobilità del Cavallo bianco, fa la differenza, perché Brunello manovra bene abbastanza da entrare nello schieramento del Nero, catturare il pedone doppiato arretrato in b6 e forzare l’abbandono dell’avversaria alla 64a. Oasport.it - Scacchi, Europei femminili 2025: Marina Brunello si riscatta, Zimina patta Leggi su Oasport.it Ancora un giorno da ricordare agliindividuali diin corso di svolgimento a Rodi, in Grecia. Il motivo è sempre legato a una sola persona, Teodora Injac, che batte anche la georgiana Bella Khotenashivili e tira fuori un 7/8 che, in realtà, è attualmente un fiotto di sette vittorie consecutive: ora la serba è leader solitaria della classifica.Torna alla vittoria, che sale così a 4,5/8 superando la lituania Salomeja Zaksaite. Il tutto dopo una partita rapidamente convertitasi in un finale con un Cavallo a testa e i pedoni, solo che l’italiana ne ha uno in più (8 contro 7). E questo, unito a una valida mobilità del Cavallo bianco, fa la differenza, perchémanovra bene abbastanza da entrare nello schieramento del Nero, catturare il pedone doppiato arretrato in b6 e forzare l’abbandono dell’avversaria alla 64a.

Matthias Bluebaum Campione Europeo 2025!. Europei di calcio femminile 2025, il sorteggio dei gironi: Italia nel gruppo con Spagna, Portogallo e Belgio. Campionato Europeo Femminile 2025. Italia - Galles in Nations League di Calcio donne 2025: programma, convocate, orario e dove vedere la partita in diretta. Terza Prova del Grand Prix Femminile 2024/25. Calcio · Sorteggio dei gironi della Nations League donne 2025: l’Italia è testa di serie nel gruppo A4. Ne parlano su altre fonti

Scacchi, Europei femminili 2025: Marina Brunello si riscatta, Zimina patta - Ancora un giorno da ricordare agli Europei femminili individuali di scacchi in corso di svolgimento a Rodi, in Grecia. Il motivo è sempre legato a una ... (oasport.it)

Scacchi: Europei femminili, duo in testa, italiane in calo - Bisogna dirlo: la copertina di oggi per gli Europei individuali femminili di scacchi in corso di svolgimento a Rodi se la merita tutta la serba Teodora ... (oasport.it)

Uomini, donne e una danza di dicotomie in bianco e nero - Qullo tra giocatori e giocatrici è un rapporto fra sessi storicamente sbilanciato, ma in questo momento sono in corso due grandi eventi entrambi al femminile. Un'inversione di tendenza, nell'attesa ch ... (ilfoglio.it)