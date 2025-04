Sassuolo e i fantasmi della promozione | un match point sprecato

fantasmi, si dice, non esistono. Sarebbero frutto dell’irrazionalità, ma c’è chi giura di averli visti e verderli. È il caso dei tifosi neroverdi, di fronte ai quali la sconfitta patita a Palermo dal Sassuolo, con annesso primo match point promozione sprecato, qualche spettro lo agita. Ripensando, va da sé, a quanto accadde poco più di un decennio fa ad un altro Sassuolo – del 2012/13 – che la A sembrava averla in tasca a quattro turni dalla fine e la troverà solo all’ultima di campionato. La premessa, d’obbligo, dice che il vantaggio dei neroverdi di allora rispetto alle inseguitrici era molto più esiguo, e che, anche se il Sassuolo avesse vinto a Palermo, la vittoria dello Spezia ne avrebbe comunque rimandato la festa. Ma quanto segue alla premessa dice che il primo match point è ‘andato’ ed ecco allora, con le differenze del caso, i fantasmi. Sport.quotidiano.net - Sassuolo e i fantasmi della promozione: un match point sprecato Leggi su Sport.quotidiano.net , si dice, non esistono. Sarebbero frutto dell’irrazionalità, ma c’è chi giura di averli visti e verderli. È il caso dei tifosi neroverdi, di fronte ai quali la sconfitta patita a Palermo dal, con annesso primo, qualche spettro lo agita. Ripensando, va da sé, a quanto accadde poco più di un decennio fa ad un altro– del 2012/13 – che la A sembrava averla in tasca a quattro turni dalla fine e la troverà solo all’ultima di campionato. La premessa, d’obbligo, dice che il vantaggio dei neroverdi di allora rispetto alle inseguitrici era molto più esiguo, e che, anche se ilavesse vinto a Palermo, la vittoria dello Spezia ne avrebbe comunque rimandato la festa. Ma quanto segue alla premessa dice che il primoè ‘andato’ ed ecco allora, con le differenze del caso, i

Sassuolo e i fantasmi della promozione: un match point sprecato. Numeri in equilibrio e pali non pagano: il Frosinone rivede i fantasmi. Atalanta, Marino durissimo: “Vedo gli stessi fantasmi di un anno fa”. Sassuolo-Milan: gol fantasma di Berardi. Sassuolo, la promozione in Serie A potrebbe arrivare in volo. Ne parlano su altre fonti

Sassuolo in attesa della promozione in Serie A: decisivo il derby col Modena - Il Sassuolo punta alla promozione in Serie A, ma deve vincere contro il Modena e sperare in un passo falso dello Spezia. (msn.com)

Il Sassuolo vede la Serie A: quanto vale la promozione - Il club neroverde ad un passo dal tornare nel massimo campionato: ecco quanto vale ritornare in Serie A da un punto di vista economico. (calcioefinanza.it)

Serie B, il Sassuolo incassa 5 gol a Palermo e rimanda la festa promozione - La promozione matematica del Sassuolo in Serie A è rimandata dopo la sconfitta degli emiliani a Palermo nel big-match domenicale della trentaduesima giornata. Rosanero protagonisti di ... (msn.com)