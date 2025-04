Lanazione.it - Sarzana: nocciole e notte bianca. Ottimo bilancio per la fiera, migliaia in centro

Leggi su Lanazione.it

, 8 aprile 2025 – Una tre giorni ricca di profumi, colori e tantissime presenze in città. Ladellesi conferma una delle iniziative più amate dai sarzanesi e non solo. Complice il sole e la temperatura primaverileda sabato mattina a lunedì sera è stata letteralmente presa d’assalto dadi persone che hanno deciso di fare tappa in città per fare acquisti nelle oltre 200 bancarelle che da piazza Martiri, via Gori, via della Pace, argine del Calcandola fino a piazza Matteotti, via Landinelli e piazza Garibaldi hanno animato il. Vestiario, oggettistica varia, piante, hand made, frutta disidratata, ma anche automobili, brigidini di Lamporecchio, croccante, dolciumi e panini con la porchetta. Il tutto racchiuso nella splendida cornice delstorico, con la possibilità di visitare per tutte e tre le giornate anche le due mostre che ospita la Fortezza Firmafede, quella di Giorgio De Chirico e quella di Ivan Vitale Lazzoni.