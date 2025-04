Linkiesta.it - Sarebbe stato meglio prendere Trump alla lettera, per tempo

Confesso che da quando Donaldè entrato in carica questo lavoro si va facendo sempre più ingrato. Essere costretto a riepilogare ogni giorno l’incredibile quantità di atroci assurdità compiute, annunciate o pronunciate dnuova amministrazione americana è una specie di cura Ludovico, un trattamento capace di alterare la percezione della realtà, il senso dell’orientamento, l’equilibrio psichico ed emotivo di chiunque, rendendo davvero inane lo sforzo per trovare una logica e cercare di organizzare in un discorso che abbia un senso compiuto una tale massa di sconclusionate efferatezze. Esempio. La notizia principale di oggi è ovviamente la crisi politica ed economica innescata dai dazi di, con l’escalation delle ritorsioni tra Stati Uniti e Cina, le discussioni all’interno dell’Unione europea su come rispondere e le tensioni sui mercati.