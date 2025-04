Ilgiorno.it - Sara Fiorin trionfa nella terza tappa del Tour El Salvador femminile

Una volata lunga, di potenza assoluta, esi imponedelElper donne elite. La brianzola firma un grande successoPlaza Las Americas-Usulutan di 121 chilometri. Alle sue spalle si sono classificate Laura Tomasi (Laboral KUtxa Fundacio Euskadi) e la russa Tamara Dronova Balabolina (Roland Team), mentre la cabiatese Valentina Basilico (Eneicat CM Team) è giunta in nona posizione. Per la ventunenne della Ceratizit Wnt Pro Cycling è lavittoriamassima categoria, dopo le due dello scorso anno in Slovenia (Umag Trophy) e in Olanda (ZLM Omloop der Kempen), la prima in questa sua prima stagione nel World, alla sua prima esperienzacorsa di El, non ha avuto timori, dimostrando carattere e determinazione al cospetto di atlete più esperte e di spessore.