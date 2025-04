Quotidiano.net - Santo Domingo, crolla il tetto di una discoteca. Strage al concerto, almeno 30 morti

Roma, 8 aprile 2025 - A(Repubblica Dominicana)30 persone sono morte nel crollo deldi unadurante un. La tragedia è avvenuta al "Jet Set" mentre era in corso l’esibizione del famoso cantante locale Rubby Perez. I soccorritori continuano a cercare sopravvissuti tra le macerie, mentre il numero dei feriti è di oltre 150. Nel locale al momento del crollo c'erano tra le 500 e le 1000 persone. Sul web diversi video mostrano il momento del cedimento. Oltre 370 soccorritori sono al lavoro alla ricerca di un numero non precisato di dispersi, tra cui anche Rubby Perez, popolare cantante di merengue locale che si stava esibendo sul palco. ??? TRAGEDY IN THE DOMINICAN REPUBLIC Jet-Set Nightclub Roof Collapses During Rubby Pérez Concert, Leaving 12 Dead and Dozens Injured A devastating tragedy struck the Dominican Republic last night when the roof of the iconic Jet-Set nightclub incollapsed.