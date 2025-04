Santa Marinella per l’ultima fase dei lavori alla stazione chiude il sottopassaggio

Santa Marinella, 8 aprile 2025- Da RFI fanno sapere che "proseguono i lavori di RFI-Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo FS, a Santa Marinella per restituire all'utenza e alla cittadinanza una stazione rispondente alla normativa europea per le persone a ridotta mobilità, più moderna e funzionale, nodo di intermodalità per favorire lo scambio tra le diverse forme di trasporto. L'investimento complessivo è pari a 11mln di euro". "È in via di ultimazione il cantiere di riqualificazione funzionale, architettonica e impiantistica dei fabbricati viaggiatori. Nello svolgimento delle attività propedeutiche all'avvio dei lavori nel sottopasso – si legge nella nota di RFI – durante un sopralluogo sono state riscontrate importanti lesioni nell'intradosso, per le quali si è ritenuta necessaria la chiusura dello stesso in via cautelativa, dal 9 aprile a metà giugno, per garantire la sicurezza di utenti e cittadini che ne usufruiscono".

