Santa Maria Capua Vetere | arrestato agente della penitenziaria introduceva droga e cellulari in carcere

della Polizia penitenziaria è stato tratto in arresto in flagranza di reato all'interno della Casa Circondariale di S. Maria C. V., nell'ambito di un'attività volta al contrasto delle attività illecite commesse all'interno dello stesso Istituto.Tale attività si inquadra nell'attività congiunta posta in essere dalla Procura Sammaritana e dal Corpo di Polizia penitenziaria presso la locale casa Circondariale, sempre particolarmente attenta alla ricostruzione di fatti reato che avvengono presso la predetta struttura penitenziaria. Secondo quanto accertato sebbene nella fase embrionale della fase delle indagini preliminari un sottufficiale del Corpo in servizio presso lo stesso Istituto Penitenziario, è stato colto in flagranza di reato mentre tentava di introdurre, occultati all'interno della giacca di servizio

