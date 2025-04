Ilrestodelcarlino.it - Sanità pubblica bene comune: "Siamo dinanzi a una crisi di sistema, occorre garantire l’universalismo"

Giordani Laal centro del dibattito guardando in controluce ciò di cui essere consapevoli nel gran mare inquieto dei servizi per la salute. "Servizio Sanitario Nazionale" è il titolo del largo confronto che l’Associazione Giovanni Bissoni porta all’attenzione della città questa sera alle 20 (Aula Magna della Malatestiana). Nel nome di un grande amministratore rimasto nel cuore di tutti, un focus sui temi caldi del Ssn chiamando sul palco testimoni quali Luciano Natali (esperto di), il sindaco Enzo Lattuca, il direttore generale dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori, oltreché Francesca Bravi (assistenza ospedaliera), Paola Ceccarelli (distretto sanitario), Magda Babini (non autosufficienza), poi sindacati, associazioni, cittadini ed enti di volontariato.