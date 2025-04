Sangiuliano tutto archiviato | né peculato né rivelazioni del segreto d’ufficio Ora la sinistra chieda scusa

archiviato le accuse di peculato e rivelazione del segreto d’ufficio nei confronti dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Il fascicolo era stato aperto dalla procura di Roma dopo l’esposto presentato da Angelo Bonelli e la stessa procura ne aveva sollecitato l’archiviazione.Sangiuliano, archiviate le accuse di peculato e rivelazioni del segreto d’ufficio“Sono stati per me mesi di grande tormento. Ho trovato sulla mia strada magistrati competenti e di grande professionalità”. Sono le prime parole di Sangiuliano visibilmente soddisfatto. “Eravamo assolutamente sereni – commenta all’Adnkronos l’avvocato Silverio Sica. “Credo che Sangiuliano con il suo comportamento abbia dimostrato una grande serietà politica. Secoloditalia.it - Sangiuliano, tutto archiviato: né peculato né rivelazioni del segreto d’ufficio. Ora la sinistra chieda scusa Leggi su Secoloditalia.it È la fine di un incubo. Finisce nel nulla lo sciacallaggio delle sinistre sul caso Boccia. Il Tribunale dei ministri hale accuse die rivelazione delnei confronti dell’ex ministro della Cultura Gennaro. Il fascicolo era stato aperto dalla procura di Roma dopo l’esposto presentato da Angelo Bonelli e la stessa procura ne aveva sollecitato l’archiviazione., archiviate le accuse didel“Sono stati per me mesi di grande tormento. Ho trovato sulla mia strada magistrati competenti e di grande professionalità”. Sono le prime parole divisibilmente soddisfatto. “Eravamo assolutamente sereni – commenta all’Adnkronos l’avvocato Silverio Sica. “Credo checon il suo comportamento abbia dimostrato una grande serietà politica.

Sangiuliano, tutto archiviato: né peculato né rivelazioni del segreto d'ufficio. Ora la sinistra chieda scusa - Archiviate le accuse di peculato e rivelazione del segreto di ufficio a carico dell’ex ministro Sangiuliano Lo ha stabilito il Tribunale dei Ministri. Donzelli: "Non avevamo alcun dubbio" Getting your ... (informazione.it)

Sangiuliano, il tribunale dei ministri archivia accuse di peculato e rivelazione di segreto d'ufficio. L'inchiesta nata dal caso Boccia - Archiviata la posizione dell'ex ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano, che era indagato per peculato e rivelazione del segreto d'ufficio. Per ... (msn.com)

Peculato e rivelazione, il Tribunale dei Ministri archivia l'indagine su Sangiuliano - Il Tribunale dei Ministri ha archiviato l’indagine a carico dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano in cui si contestavano i reati di peculato ... (msn.com)