Sangiuliano e l'inutile inchiesta.

Forse dalla sua nuova postazione all’ombra della Tour Eiffel se ne sbatterà allegramente, come direbbe Prezzolini. E poi ha altro da fare, vuole intervistare Macron. Facesse una passeggiata verso l’Arche della Défense, potrebbe meditare con Jack Lang su come per fare il ministro della Cultura ci si debba tenere lontani dai pasticci pompeiani. Ma siccome l’uomo non è di legno, ed era andato a rischio di finire carbonizzato per quella storia più da fessi che altro, la notizia gli farà piacere e gonfiare l’italico petto. Il Tribunale dei ministri ha archiviato le accuse di peculato e rivelazione di segreto d’ufficio (difficile stabilire quale delle due fosse più risibile) nell’che era stata aperta contro Giulianoper le note folate di gossip e propalazioni che gli erano costate la gogna e la ghirba.