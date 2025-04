San Polo recuperato bottino per 120 mila euro

Polo d'Enza (Reggio Emilia), 8 aprile 2025 – Era stato denunciato a fine novembre per furto continuato e aggravato, un uomo di 33 anni di origine moldava, ritenuto autore di trasferte furtive a San Polo d'Enza prendendo di mira sei aziende, compiendo furti in serie che nel tempo gli hanno fruttato svariato materiale in prevalenza attrezzature edile, inverter e batterie da accumulo del valore totale di 120 mila euro. Le indagini dei carabinieri di San Polo d'Enza e del nucleo operativo della compagnia di Castelnovo Monti, hanno permesso di risalire al moldavo, denunciato alla magistratura. Indagini che hanno permesso pure di recuperare la refurtiva grazie a una perquisizione di un capannone preso in locazione a Reggio Emilia dal presunto ladro seriale. E ora i carabinieri sono risaliti a ulteriori vittime di furti, di cui ancora non si era accertata la proprietà dei beni recuperati.

