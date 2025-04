San Mauro Castelverde aggiudicati i lavori per la rete sentieristica del progetto Borgo Vivo

Mauro Castelverde investe nel turismo sostenibile e nell’accessibilità. Sono stati ufficialmente aggiudicati i lavori per un importo complessivo di 155.000 euro destinati alla realizzazione della rete sentieristica, nell’ambito del progetto locale di rigenerazione culturale e sociale "Borgo. Palermotoday.it - San Mauro Castelverde, aggiudicati i lavori per la rete sentieristica del progetto "Borgo Vivo" Leggi su Palermotoday.it Saninveste nel turismo sostenibile e nell’accessibilità. Sono stati ufficialmenteper un importo complessivo di 155.000 euro destinati alla realizzazione della, nell’ambito dellocale di rigenerazione culturale e sociale "

San Mauro Castelverde, aggiudicati i lavori per la rete sentieristica del progetto "Borgo Vivo". Prevenzione incendi boschivi a San Mauro Castelverde. Lavori per 500 mila euro. San Mauro Castelverde, al via i lavori per la prevenzione degli incendi boschivi. Geraci Siculo in lizza per il premio nazionale “Piccolo Comune Amico” del Codacons. Provinciali malridotte| Per le più urgenti 5 milioni. Cimitero, strade e illuminazione: lavori pubblici per oltre 3 milioni a San Mauro Castelverde. Ne parlano su altre fonti

San Mauro Castelverde, aggiudicati i lavori per la rete sentieristica del progetto "Borgo Vivo" - Il sindaco Peppino Minutilla: con questo intervento di ripristino dei sentieri storici e tradizionali, San Mauro si conferma sempre più una destinazione turistica attrattiva e inclusiva. (informazione.it)

San Mauro Castelverde, aggiudicati i lavori per infrastrutture e prevenzione degli incendi boschivi - Il progetto prevede lavori agro-forestali e infrastrutturali, tra cui anche la realizzazione di serbatoi, condotte idriche, idranti e dotazione di corredi antincendio ... (ilsicilia.it)

Prevenzione incendi boschivi a San Mauro Castelverde, 500 mila euro per infrastrutture e prevenzione - Sono stati aggiudicati i lavori per la realizzazione di interventi infrastrutturali e per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi nel territorio di San Mauro Castelverde per un importo […] ... (blogsicilia.it)