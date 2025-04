San Giorgio a Cremano 15enne rapito mentre andava a scuola

Giorgio a Cremano, nel Napoletano, dove un 15enne è stato rapito e poi rilasciato. Sull'accaduto sono in corso indagini della Squadra Mobile della Questura di Napoli coordinate dalla Procura. Il giovane sarebbe stato prelevato in strada mentre si stava recando a scuola. La notizia è subito diventata virale sui social: su alcuni profili viene pubblicata la foto, con nome e cognome e l'età, oltre a qualche altro particolare. Secondo un post sarebbe stato rapito intorno alle 8 di stamattina mentre stava andando a prendere la sua macchina di cilindrata 50. Alcune persone gli avrebbero messo un cappuccio in testa prima di infilarlo in un furgone. Una persona che si trovava in un bar avrebbe dato l'allarme, denunciando quello che aveva visto alle forze dell'ordine.

