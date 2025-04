Thesocialpost.it - San Giorgio a Cremano, 15enne rapito e poi rilasciato: indaga la Squadra Mobile

Paura a San, in provincia di Napoli, dove questa mattina si è verificato un rapimento lampo ai danni di un ragazzo di 15 anni, successivamente. L’episodio è avvenuto mentre il giovane si recava a scuola: sarebbe stato prelevato in strada, in circostanze ancora da chiarire.Sull’accadutoladella Questura di Napoli, con il coordinamento della Procura, che ha aperto un fascicolo per far luce su dinamica e movente del sequestro. Gli inquirenti non escludono nessuna pista, anche se per ora si mantiene il massimo riserbo sull’identità del minore e su eventuali collegamenti con l’ambiente familiare o scolastico.dopo poco tempo: verrà ascoltato dagli inquirentiIl ragazzo, secondo quanto trapelato, è statodopo poco tempo, apparentemente illeso, ma sarà ascoltato dagli investigatori per fornire la propria versione dei fatti e aiutare a ricostruire con precisione quanto accaduto.