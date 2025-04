Sport.quotidiano.net - San Felice di Borrelli pareggia con Sarripoli, promozione in Terza Categoria

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Sandi mister, già campione da tempo e sicuro della, hato sul campo del(gol di Cipriani da un lato e di Sicuranza dall’altro) a sua volta praticamente certo del secondo posto. Si è chiuso così il ventottesimo turno del campionato di. Inposizione c’è il Bottegone, a quota 53 dopo il successo per 3-1 sul Prato Nord U21. Che potrebbe però essere appaiato dal Valenzatico: i quarratini sono quarti a -3 dopo aver battuto a domicilio il Cerbaia (Niccoli, Gori, Damiani ed Acoraro) e ripetendosi domani alle 21 contro il Montal Pol. 90 Antares al Barni effettuerebbero l’aggancio. Lo Sporting Lazzeretto, quinto, ha brutalizzato lo Sporting Casini in virtù del 5-1 finale. Grazie ad un acuto di Palma, il Capostrada Belvedere ha regolato 1-0 il Montale agganciando il Ramini (che non è andato oltre il pareggio a reti bianche con il San Piero) al sesto posto.