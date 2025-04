Ilgiorno.it - San Carlo Acutis: settemila giovani pellegrini dall’arcidiocesi di Milano in viaggio verso Roma

, 8 aprile 2025 – Cresce l’attesa per la cerimonia di canonizzazione di, il patrono di internet, in programma domenica 27 aprile a, nel contesto del Giubileo degli adolescenti. In partenza ci sono circaragazze e ragazzi, provenienti dagli oratori dell’arcidiocesi di, una delle più grandi al mondo, che include buona parte delle province di Lecco, Varese e Monza. L’enorme “comitiva” è divisa in oltre cento gruppi e parteciperà all’evento organizzato per la proclamazione a santo del giovane milanese, morto nel 2006 a soli 15 anni, per una leucemia fulminante. La speranza è che all’evento possa partecipare anche papa Francesco, ancora convalescente dopo il ricovero per una polmonite bilaterale, durato oltre tre settimane. Il pontefice sta seguendo un periodo di riabilitazione e le sue apparizioni pubbliche sono forzatamente centellinate.