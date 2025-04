Samsung meglio del previsto Galaxy S25 e la corsa alle memorie DRAM alzano i ricavi

alle attese. Ma rimane l'incertezza per i prossimi mesi, a causa dei dazi imposti dagli Stati Uniti. Dday.it - Samsung meglio del previsto. Galaxy S25 e la "corsa" alle memorie DRAM alzano i ricavi Leggi su Dday.it I risultati per il primo trimestre del 2025 sono stati superioriattese. Ma rimane l'incertezza per i prossimi mesi, a causa dei dazi imposti dagli Stati Uniti.

Samsung meglio del previsto. Galaxy S25 e la “corsa” alle memorie DRAM alzano i ricavi. Google Maps, in arrivo su Android un miglioramento significativo dell'interfaccia. Samsung Galaxy S25 Edge (Slim) ancora più sottile del previsto: rumors. Samsung Galaxy tri-fold: il rivoluzionario pieghevole potrebbe tardare più del previsto. Il nuovo visore di Samsung arriverà prima del previsto. Questi potrebbero essere i prezzi di Galaxy S25, e sono migliori del previsto. Ne parlano su altre fonti

Samsung Galaxy S25 Edge: il lancio è previsto per ottobre 2025 - Secondo fonti attendibili, Samsung lancerà il Galaxy S25 Edge nel mese di ottobre 2025, riportando in vita la storica denominazione "Edge" per indicare un mo ... (tecnoandroid.it)

Galaxy S25 Enterprise Edition da record: sarà aggiornato fino ad Android 23 - Quando Samsung ha annunciato ufficialmente Galaxy S25 e relative varianti Plus e Ultra ha specificato che gli smartphone riceveranno 7 anni di major update e 7 anni di aggiornamenti di sicurezza. Ebbe ... (hdblog.it)

Samsung Galaxy S25 Edge, slitta la data di presentazione del flagship compatto - Samsung ha annunciato ad inizio anno il Galaxy S25 Edge ma, da allora, non si sono avuti dettagli ufficiali da parte dell’azienda coreana. Le indiscrezioni tr ... (tecnoandroid.it)