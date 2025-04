Samson | Ilaria voleva vedere i miei voti Non accettavo che la storia finisse

Ilaria Sula, Mark Samson, racconta la sua versione dei fatti. A partire da quando i due si sono incontrati sul posto di lavoro e si sono messi insieme. “voleva vedere il mio libretto universitario” Secondo Samson, studente di architettura, le cose con Ilaria cambiano quando “lei gli chiede, circa due-tre mesi fa, di prendere visione dei voti degli esami universitari”. Per lui i voti sono “un grosso problema, quasi un trauma, sin da quando frequentava la scuola elementare. Ha sempre avuto un'ansia da prestazione specialmente nei confronti dei genitori”. Quotidiano.net - Samson: “Ilaria voleva vedere i miei voti. Non accettavo che la storia finisse” Leggi su Quotidiano.net Roma, 8 aprile 2025 – “Siamo stati insieme un paio d’anni. Era una relazione normale con alti e bassi, come in ogni rapporto”. In un passaggio dell’interrogatorio messo nero su bianco nell’ordinanza del gip il 23enne reo confesso dell’omicidio diSula, Mark, racconta la sua versione dei fatti. A partire da quando i due si sono incontrati sul posto di lavoro e si sono messi insieme. “il mio libretto universitario” Secondo, studente di architettura, le cose concambiano quando “lei gli chiede, circa due-tre mesi fa, di prendere visione deidegli esami universitari”. Per lui isono “un grosso problema, quasi un trauma, sin da quando frequentava la scuola elementare. Ha sempre avuto un'ansia da prestazione specialmente nei confronti dei genitori”.

