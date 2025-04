Sampdoria Mancini torna e chiama Evani come allenatore

Sampdoria esonera Leonardo Semplici dopo la sconfitta con lo Spezia. Il nuovo allenatore è Alberico Evani. Il suo nome sarebbe stato fatto da Mancini, anche lui pronto a tornare alla Samp da direttore tecnico

