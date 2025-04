Nuovo colpo di scena in casa. Nonostante le parole piuttosto chiare rilasciate in giornata dal presidente Matteo Manfredi e le insistenti.

Sampdoria, Mancini smentisce: "Non sarò consulente del club, spero di tornare presto a fare l'allenatore".

Caos Sampdoria, Mancini sarà DT? Lui smentisce ma intanto il club congeda Semplici e Accardi.

Sampdoria, inizia la nuova era: primo allenamento per Evani-Lombardo. Ma Mancini: "Io tifoso, non sarò consulente".

Mancini, Evani e Lombardo per salvare la Sampdoria. Cuore e memoria blucerchiati.

Mancini alla Sampdoria per salvarla dalla serie C con Evani allenatore. L'idea nata nella chat con gli ex compagni: un ruolo da superconsulente tecnico per l'ex c.t. dell'Italia.

Mancini dirigente Samp? Lui smentisce: è giallo dopo il suo post sui social.