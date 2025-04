Samb pronta per il big match contro il Teramo | concentrazione e strategia al Bonolis

Samb nella settimana che porta al big match con il Teramo. Il pari ad occhiali con il Sora ha fatto storcere la bocca a tutti ma le preoccupazioni della tifoseria vengono dal fatto che il Teramo vincendo a Recanati, con un rigore allo scadere estremamente dubbio, ha ridotto a sette i punti da recuperare alla capolista. E domenica ecco il big match del Bonolis in cui i biancorossi di Pomante si giocheranno il tutto per tutto per accorciare ulteriormente e mettere sotto pressione Eusepi e compagni nelle ultime tre giornate di campionato. La Samb non dovrà farsi coinvolgere dalla tensione che è già palpabile nella tifoseria ma restare serena e concentrata. Anche perché negli scontri diretti la formazione di Ottavio Palladini ha sempre risposto presente. Ilrestodelcarlino.it - Samb pronta per il big match contro il Teramo: concentrazione e strategia al Bonolis Leggi su Ilrestodelcarlino.it Calma e sangue freddo. Questo il karma dellanella settimana che porta al bigcon il. Il pari ad occhiali con il Sora ha fatto storcere la bocca a tutti ma le preoccupazioni della tifoseria vengono dal fatto che ilvincendo a Recanati, con un rigore allo scadere estremamente dubbio, ha ridotto a sette i punti da recuperare alla capolista. E domenica ecco il bigdelin cui i biancorossi di Pomante si giocheranno il tutto per tutto per accorciare ulteriormente e mettere sotto pressione Eusepi e compagni nelle ultime tre giornate di campionato. Lanon dovrà farsi coinvolgere dalla tensione che è già palpabile nella tifoseria ma restare serena e concentrata. Anche perché negli scontri diretti la formazione di Ottavio Palladini ha sempre risposto presente.

Samb pronta per il big match contro il Teramo: concentrazione e strategia al Bonolis. Verso il big match di domenica. “Recanatese in fiducia. Pronta per la Samb”. Sulla strada per CHIETI.. Serie D/F. Vittorie importanti in chiave salvezza per Termoli e Isernia. La Samb supera il Chieti. Samb all’esame di laurea. Palladini sceglie Zini e Toure. Chieti – Sambenedettese, una partita affrontata a viso aperto da entrambe le squadre: le parole di Mister Ignoffo in conferenza stampa. Ne parlano su altre fonti

Samb pronta per il big match contro il Teramo: concentrazione e strategia al Bonolis - La Samb si prepara al big match contro il Teramo al Bonolis, mantenendo calma e concentrazione per affrontare la sfida decisiva. (msn.com)

Samb-Chieti, su il sipario sul big match della Serie D davanti a 10mila spettatori. Palladini vede la Lega Pro - È Samb-Chieti, il match che si giocherà oggi, alle ore 15, e sul quale si pone fine ai tanti giorni di attesa perché ora la palla passa al campo. Spettacolo anche qui, e non solo sugli spalti. (msn.com)

Samb, Paolini carica l'ambiente verso il big match con il Chieti: «Vincere per la Serie C e per i nostri tifosi» - Il nuovo ruolo lo faccio con grande voglia seguendo le indicazioni di Palladini». Migliora Candellori Intanto prosegue la preparazione della Samb in vista del match di domenica prossima con il Chieti. (corriereadriatico.it)