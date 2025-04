Saman le nuove richieste | Fu condannata a morte | ergastolo a tutti i familiari

tutti la coccolavano e le sorridevano. E intanto studiavano un piano per ucciderla. Questo il pensiero della Procura generale, che ieri, nel processo d’appello a Bologna per l’omicidio di Saman, la 18enne di origine pakistana uccisa nelle campagne di Novellara nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio, ha chiesto la condanna all’ergastolo e all’isolamento diurno per un anno, riformando così l’impostazione della sentenza di primo grado, per tutti e cinque gli imputati: i genitori – il padre Shabbar e Nazia Shaheen, già condannati alla massima pena in prima grado –, lo zio Danish Hasnain, condannato a 14 anni, e i due cugini, Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, assolti e al momento a piede libero. Saman "visse gli ultimi giorni della sua vita all’interno di una recita – le conclusioni della requisitoria (iniziata nell’udienza di venerdì scorso e terminata ieri, per circa sei ore e mezzo totali) della sostituta procuratrice generale Silvia Marzocchi, affiancata dalla pm reggiana Maria Rita Pantani –, nell’inganno ordito alle sue spalle, nella finzione di serenità e affetto che nasconde il programma di ucciderla. Ilrestodelcarlino.it - Saman, le nuove richieste: "Fu condannata a morte: ergastolo a tutti i familiari" Leggi su Ilrestodelcarlino.it C’era calma apparente in quei giorni di primavera, in casa Abbas.la coccolavano e le sorridevano. E intanto studiavano un piano per ucciderla. Questo il pensiero della Procura generale, che ieri, nel processo d’appello a Bologna per l’omicidio di, la 18enne di origine pakistana uccisa nelle campagne di Novellara nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio, ha chiesto la condanna all’e all’isolamento diurno per un anno, riformando così l’impostazione della sentenza di primo grado, pere cinque gli imputati: i genitori – il padre Shabbar e Nazia Shaheen, già condannati alla massima pena in prima grado –, lo zio Danish Hasnain, condannato a 14 anni, e i due cugini, Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, assolti e al momento a piede libero."visse gli ultimi giorni della sua vita all’interno di una recita – le conclusioni della requisitoria (iniziata nell’udienza di venerdì scorso e terminata ieri, per circa sei ore e mezzo totali) della sostituta procuratrice generale Silvia Marzocchi, affiancata dalla pm reggiana Maria Rita Pantani –, nell’inganno ordito alle sue spalle, nella finzione di serenità e affetto che nasconde il programma di ucciderla.

Saman, le nuove richieste: "Fu condannata a morte: ergastolo a tutti i familiari". Caso Saman, la Procura generale chiede l'ergastolo per 5 suoi familiari. Processo Saman Abbas, la Procura generale chiede l'ergastolo per tutti e cinque i familiari: «Fu un'azione inumana e barbara». Saman Abbas, ergastolo per tutti i familiari nella richiesta della Procura: com'era finito il primo grado. Saman, oggi le richieste di condanna. Omicidio Saman Abbas, richiesta pesante della Procura generale: ergastolo per i familiari. Ne parlano su altre fonti

Processo Saman, “fu condannata a morte da tutta la famiglia” - La dura requisitoria della procuratrice generale in Appello sull’omicidio della diciottenne di Novellara: “Fu omicidio premeditato” ... (bologna.repubblica.it)

Processo Saman Abbas, la Procura generale chiede l'ergastolo per tutti e cinque i familiari: «Fu un'azione inumana e barbara» - Le richieste della pg Silvia Marzocchi al processo d'Appello in corso a Bologna per per l'omicidio della 18enne uccisa a Novellara nel 2021. In primo grado erano stati condannati all'ergastolo i due g ... (corrieredibologna.corriere.it)

Caso Saman, secondo la perizia “non fu opera di una sola persona” - Nuovi elementi ... deposero il corpo di Saman Abbas nella fossa dove è stata trovata il 18 novembre 2022. (Corriere di Bologna) Il perito della Procura: “Il cadavere fu calato con attenzione ... (informazione.it)