Salva Milano che fine ha fatto | stallo in Senato e 40mila persone senza casa

Milano ha uno dei mercati immobiliari più critici d’Italia, con molte persone tra lavoratori e studenti fuori sede che faticano a trovare un alloggio dato che la popolazione del capoluogo lombardo continua a crescere a causa dell’immigrazione dal resto del Paese. Diverse case sono state costruite in questi anni per ovviare a questo problema, ma negli ultimi anni la Procura di Milano ha bloccato diversi progetti di costruzione con l’accusa di abuso edilizio, fermando i lavori e bloccando 1600 case, già comprate da diversi inquilini e che stanno tutt’ora pagando, nonostante non ci possano andare a vivere.Per fare fronti a questi problemi, a luglio 2024 era stato proposto da quattro deputati della maggioranza il Salva Milano, un disegno di legge che permette di sbloccare diversi progetti di costruzione di palazzi residenziali o complessi abitativi nelle zone centrali o semi-centrali del capoluogo lombardo. Quifinanza.it - Salva Milano, che fine ha fatto: stallo in Senato e 40mila persone senza casa Leggi su Quifinanza.it ha uno dei mercati immobiliari più critici d’Italia, con moltetra lavoratori e studenti fuori sede che faticano a trovare un alloggio dato che la popolazione del capoluogo lombardo continua a crescere a causa dell’immigrazione dal resto del Paese. Diverse case sono state costruite in questi anni per ovviare a questo problema, ma negli ultimi anni la Procura diha bloccato diversi progetti di costruzione con l’accusa di abuso edilizio, fermando i lavori e bloccando 1600 case, già comprate da diversi inquilini e che stanno tutt’ora pagando, nonostante non ci possano andare a vivere.Per fare fronti a questi problemi, a luglio 2024 era stato proposto da quattro deputati della maggioranza il, un disegno di legge che permette di sbloccare diversi progetti di costruzione di palazzi residenziali o complessi abitativi nelle zone centrali o semi-centrali del capoluogo lombardo.

