Salone Internazionale del Libro di Torino 2025: Oltre 2.000 eventi e ospiti internazionali

2.000al Lingotto e500 sul territorio con ilOff, 137 mila metri quadrati espositivi, 700 stand, 51 sale e 220 ore di laboratori. Sono i numeri della XXXVII edizione deldeldi- presentata alle Ogr - in programma da giovedì 15 a lunedì 19 maggio al Lingotto Fiere, per il secondo anno diretto da Annalena Benini. Il tema già annunciato è 'Le parole tra noi leggere',la regione Campania e i Paesi Bassi. La Lectio inaugurale dal titolo Vediamo un po' è di Yasmina Reza, scrittrice e drammaturga francese. Per il primo anno l'Auditorium del Centro Congressi Lingotto, sarà aperto al pubblico dal giovedì al lunedì, così da avere a disposizione dei visitatori circa 18.000 posti a sedere in più per assistere alla programmazione. Inin questa edizione delnasce Romance Pop-up: uno spazio destinato all'attività di meet&greet con le più importanti firme del genere romance.