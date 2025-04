Salone del Mobile Spada Assolombarda | In Lombardia settore genera export per 48 miliardi

settore industriale del design e dell’arredo in Lombardia impiega 50mila addetti e conta 7,7mila unità locali di aziende che generano esportazioni per 4,8 miliardi di euro, pari a circa il 30% del totale export nazionale del settore". Lo ha detto Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, durante l'inaugurazione della 63esima edizione del Salone .L'articolo Salone del Mobile, Spada (Assolombarda): “In Lombardia settore genera export per 4,8 miliardi” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – “Ilindustriale del design e dell’arredo inimpiega 50mila addetti e conta 7,7mila unità locali di aziende cheno esportazioni per 4,8di euro, pari a circa il 30% del totalenazionale del". Lo ha detto Alessandro, presidente di, durante l'inaugurazione della 63esima edizione del.L'articolodel): “Inper 4,8” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Salone del Mobile, Spada (Assolombarda): "In Lombardia settore genera export per 4,8 miliardi". Salone del Mobile, Spada (Assolombarda): "In Lombardia settore genera export per 4,8 miliardi". Dazi: "Evitare un'escalation di ritorsioni". Migranti, rispetto per la donna nella lista di ‘doveri’ per chi arriva: la proposta FdI. Salone del Mobile, Sala: "Attenti a non sottovalutare la forza del settore". Dazi, Feltrin (Federlegno): "Preoccupati, ma proposta Meloni dimezzamento tariffe sarebbe ottimo risultato". Ne parlano su altre fonti

Salone del Mobile, Spada (Assolombarda): "In Lombardia settore genera export per 4,8 miliardi" - (Adnkronos) - “Il settore industriale del design e dell’arredo in Lombardia impiega 50mila addetti e conta 7,7mila unità locali di aziende che generano esportazioni per 4,8 miliardi di euro, pari a ci ... (msn.com)

Il design e l’arredo in Lombardia: dati e sfide alla vigilia del Salone del Mobile 2025 - Il settore del design e dell'arredo in Lombardia, con oltre 50mila occupati e 7,7mila aziende, affronta sfide economiche significative in vista del Salone del Mobile 2025 e delle tensioni commerciali ... (gaeta.it)

Salone del Mobile, il taglio del nastro in Fiera Milano: "Una grande onda che guarda avanti" - Taglio del nastro per la 63esima edizione Salone del Mobile, in programma alla Fiera di Rho fino al 13 aprile. Tra i presenti anche il ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso, il sindaco Gi ... (affaritaliani.it)