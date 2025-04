Salone del Mobile Sala | Attenti a non sottovalutare la forza del settore

(Adnkronos) – La 63esima edizione del Salone del Mobile "capita in giorni un po' delicati, ma dobbiamo avere la volontà di guardare avanti e di cambiare. Dobbiamo essere Attenti a non sottovalutare la forza di questo settore che conosco bene per storia famigliare. Ci sono persone che hanno una gran voglia di fare". Lo ha .

