Salone del Mobile 2025 zona rossa intorno alla Fiera | Preveniamo furti e borseggi

Rho – Da oggi fino al 13 aprile in occasione deldelè istituita una ““ anche nei pressi dei padiglioni fieristici di RhoMilano. Obiettivo: garantire maggiore sicurezza e controlli rafforzati per prevenire reati predatori. Lo ha deciso il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, nel corso dell’ultima riunione, definendo un piano di intervento straordinario per garantire un ambiente sicuro ai visitatori e agli operatori del settore. L’evento di portata internazionale richiama ogni anno un elevato numero di visitatori: nel 2024 i visitatori complessivi sono stati 300mila, per l’edizioneche si apre oggi si stimano 40-50mila presenze giornaliere. L’analisi dei dati relativi al periodo 2022-2024 ha messo in evidenza il fatto che, durante lo svolgimento della manifestazione, c’è un incremento significativo dei reati contro il patrimonio, con un numero di episodi più che raddoppiato rispettomedia annuale nel Comune di Rho.