Salone del Mobile 2025 a Milano l’installazione di Sorrentino per la Design Week

Sorrentino per il Salone del Mobile 2025, in corso fino al 13 aprile ai padiglioni di Rho Fiera Milano. “L’attesa è angoscia. La dolce attesa è un viaggio. Che stordisce e ipnotizza”, ha spiegato il regista premio Oscar che ha voluto rappresentare un ponte invisibile tra presente e futuro, in cui il desiderio si intreccia con il timore di incontrare il destino. Nell’area espositiva alle porte del capoluogo lombardo sono tantissimi i visitatori accorsi per la ‘Design Week’ per vedere tutte le novità legate al mondo del Design e del progetto. Lapresse.it - Salone del Mobile 2025, a Milano l’installazione di Sorrentino per la Design Week Leggi su Lapresse.it ‘La dolce attesa‘ è il titolo del progetto-installazione del regista Paoloper ildel, in corso fino al 13 aprile ai padiglioni di Rho Fiera. “L’attesa è angoscia. La dolce attesa è un viaggio. Che stordisce e ipnotizza”, ha spiegato il regista premio Oscar che ha voluto rappresentare un ponte invisibile tra presente e futuro, in cui il desiderio si intreccia con il timore di incontrare il destino. Nell’area espositiva alle porte del capoluogo lombardo sono tantissimi i visitatori accorsi per la ‘’ per vedere tutte le novità legate al mondo dele del progetto.

