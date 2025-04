Salerno traffico di stupefacenti | applicate 14 misure cautelari su richiesta della DDA

Salerno, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 14 indagati, ai quali risultano contestati reati di associazione armata finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, aggravata anche dall’aver agevolato l’operatività dell’organizzazione camorristica denominata clan Fezza/De Vivo, operante nell’agro nocerino-sarnese e zone limitrofe, nonché per una pluralità di reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (cocaina, marijuana ed hashish) e favoreggiamento personale, estorsione, riciclaggio e autoriciclaggio.Le attività investigative svolte dal Gruppo di Salerno e dalla Compagnia di Cava de’ Tirreni del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Salerno hanno avuto incipit dalle operazioni relativa alla cattura del latitante Confessore Daniele nonché dal sequestro di 13 kg di sostanza stupefacente. Anteprima24.it - Salerno, traffico di stupefacenti: applicate 14 misure cautelari su richiesta della DDA Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 3 minutiNella giornata odierna, Finanzieri del Comando Provinciale di, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di, emessa dal GIP del Tribunale di, sulocale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 14 indagati, ai quali risultano contestati reati di associazione armata finalizzata alillecito di sostanze, aggravata anche dall’aver agevolato l’operatività dell’organizzazione camorristica denominata clan Fezza/De Vivo, operante nell’agro nocerino-sarnese e zone limitrofe, nonché per una pluralità di reati di detenzione e cessione di sostanze(cocaina, marijuana ed hashish) e favoreggiamento personale, estorsione, riciclaggio e autoriciclaggio.Le attività investigative svolte dal Gruppo die dalla Compagnia di Cava de’ Tirreni del Comando Provinciale Guardia di Finanza dihanno avuto incipit dalle operazioni relativa alla cattura del latitante Confessore Daniele nonché dal sequestro di 13 kg di sostanza stupefacente.

