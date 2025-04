Salerno annullata l’associazione a delinquere per Cascone

Cascone, presidente della commissione trasporti. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio il decreto con cui veniva contestato a Cascone il reato di associazione a delinquere.“Il mio auspicio ovviamente è che questo atto possa essere un primo passo verso la risoluzione di una problematica che mi ha visto inaspettatamente coinvolto ha scritto Cascone- Continuo ad attendere con serenità che gli organi inquirenti e la magistratura possano continuare le loro attività: valutare questa sentenza, e continuare nelle attività di approfondimento e verifica di tutti i documenti e le circostanze, per poter confermare la mia totale estraneità ai fatti che mi sono stati contestati. Anteprima24.it - Salerno, annullata l’associazione a delinquere per Cascone Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoLo ha definito solo un piccolo passo avanti, ma sul piano personale per chi lo conosce sa che è un macigno che si toglie di dosso il consigliere regionale Luca, presidente della commissione trasporti. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio il decreto con cui veniva contestato ail reato di associazione a.“Il mio auspicio ovviamente è che questo atto possa essere un primo passo verso la risoluzione di una problematica che mi ha visto inaspettatamente coinvolto ha scritto- Continuo ad attendere con serenità che gli organi inquirenti e la magistratura possano continuare le loro attività: valutare questa sentenza, e continuare nelle attività di approfondimento e verifica di tutti i documenti e le circostanze, per poter confermare la mia totale estraneità ai fatti che mi sono stati contestati.

Gdf Salerno, sgominata associazione a delinquere: 28 persone nei guai - Dalle prime ore di questa mattina, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno stanno eseguendo un’ordinanza ... a vario titolo, i reati di associazione per delinquere, ... (vocedistrada.it)

Salerno: associazione a delinquere, usura ed estorsione, 28 misure cautelari - I finanzieri del Comando Provinciale Salerno stanno eseguendo un'ordinanza ... tra l'altro, per associazione per delinquere, usura ed estorsione. In particolare 12 persone sono finite in carcere ... (msn.com)

Salerno, grande partecipazione all’Assemblea delle Assemblee Cgil - Ad aprire i lavori Lino Picca, presidente dell'Assemblea Generale CGIL Salerno, segnando l'inizio di un confronto aperto con associazioni e organizzazioni del territorio sul tema del referendum. (msn.com)