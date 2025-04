Sale il prezzo delle case richieste di mutui più corpose

Mercato immobiliare Pistoia, sale del 6% il prezzo delle case: "Aumenta la richiesta di ampi spazi".

Case di lusso, gli stranieri investono in Toscana. Le zone più richieste e i prezzi.

La Provincia e il mercato immobiliare: sale la richiesta di affitti, prezzi stabili per le compravendite.

Case: gli stranieri sognano la Liguria, richieste +93,28% in 4 anni.

Arezzo, perché non si trovano case in affitto? Carlo Barbagli (Fimaa): "Paura di non riscuotere e dei danni".

Mercato immobiliare: cresce la richiesta di case in vendita nei primi sei mesi dell'anno (+16%).