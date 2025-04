Quotidiano.net - Saipem presenta i droni sottomarini Hydrone-W alla Omc di Ravenna

porta in Fiera ai propri. In particolare'Omc - Med Energy Conference & Exhibition' diil gruppo espone il modello-W interamente elettrico. Lungo circa 3 metri, largo quasi 2 e alto 1,9 metri il drone elettrico dipesa 4,2 tonnellate. E' dotato di un sistema di controllo remoto ideato daper lo sviluppo e l'industrializzazione di tecnologie e soluzioni subacquee per la manutenzione e l'ispezione di impiantie il sollevamento di carichi di oltre 200 kg.-W fa parte del programma '' diper la progettazione e l'industrializzazione di una flotta disubacquei in grado di lavorare in mare in completa autonomia fino a 3mila metri di profondità. Questi, grazie all'intelligenza artificiale, sono in grado di eseguire complesse missioni di ispezione e intervento in mare.