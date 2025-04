Sai Helena Pretes… Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi cosa è successo prima di The Couple

Leggi su Caffeinamagazine.it

È ufficialmente iniziato The, il nuovo programma inserata su Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Con lei in studio, lo stesso del Grande Fratello, gli opinionisti Francesca Barra e Luca Tommassini, e anche una giuria composta dall’autore Christian Monaco, presenza fissa a fianco di Stefano Jurgens di Avanti un altro e il notaio Mariateresa Antonucci.Le coppie sono state presentate e hanno preso possesso della ‘location’, ossia la casa del Grande Fratello di Alfonso Signorini che è stata leggermente rinnovata rispetto a una settimana fa, e la sfida che porterà alla vincita del mega montepremi di un milione di euro è partita. Nel corso della diretta non sono mancati i colpi di scena e anche le gaffe, come abbiamo raccontato anche qui sotto.Leggi anche: “Ma lei è.”. The, esce Cesara Buonamici e la gaffe dei fratelli Mileto è terribileTheparlano diI concorrenti protagonisti di questaedizione di Thesi sono sfidati in una serie di giochi e alla fine è stata eletta la coppia vincitrice della serata.