Sacchi neri abbandoni e indagini | 240 blitz ambientali in un anno

ambientali diventano terreno per uno scambio politico al vetriolo. Il vicesindaco Alberto Vignoli e l’assessore alla polizia municipale Giuseppe Forastiero rimandano al mittente le accuse del capogruppo di Fratelli d’Italia in merito gli abbandoni di Sacchi neri. "Credo che Meoni faccia una narrazione distorta della realtà. - dice l’assessore Forastiero -. Il Comune di Montemurlo da anni combatte con forza il fenomeno degli abbandoni con controlli mirati della polizia municipale. Solo nel 2024 le verifiche ambientali sono state 240, svolte su iniziativa propria del Comune o su delega dell’autorità giudiziaria, che hanno portato a 12 comunicazioni di notizia di reato, di cui 4 con sequestri e 21 verbali per violazioni di natura amministrativa e 4 sopralluoghi per verifica delle ordinanze. Lanazione.it - Sacchi neri, abbandoni e indagini : "240 blitz ambientali in un anno" Leggi su Lanazione.it I controllidiventano terreno per uno scambio politico al vetriolo. Il vicesindaco Alberto Vignoli e l’assessore alla polizia municipale Giuseppe Forastiero rimandano al mittente le accuse del capogruppo di Fratelli d’Italia in merito glidi. "Credo che Meoni faccia una narrazione distorta della realtà. - dice l’assessore Forastiero -. Il Comune di Montemurlo da anni combatte con forza il fenomeno deglicon controlli mirati della polizia municipale. Solo nel 2024 le verifichesono state 240, svolte su iniziativa propria del Comune o su delega dell’autorità giudiziaria, che hportato a 12 comunicazioni di notizia di reato, di cui 4 con sequestri e 21 verbali per violazioni di natura amministrativa e 4 sopralluoghi per verifica delle ordinanze.

Sacchi neri, abbandoni e indagini : "240 blitz ambientali in un anno". Caso rifiuti a Villa Baldi: chiuse le indagini e identificati i responsabili. Prato: abbandono scarti tessili, rimosse 160 tonnellate. Abbandono sacchi neri, il Comune annuncia più controlli e più fototrappole. Rifiuti abbandonati nel Fersina, trovati i responsabili grazie al numero di targa. Ferruccia, scatta la denuncia per la discarica a Villa Baldi. Ne parlano su altre fonti

Sacchi neri, abbandoni e indagini : "240 blitz ambientali in un anno" - Vignoli risponde a Fratelli d’Italia: "Il nostro scopo è trovare i responsabili perché non siano i cittadini a pagare" ... (msn.com)

Caso rifiuti a Villa Baldi: chiuse le indagini e identificati i responsabili - Si sono chiuse le indagini della Procura, per identificare i responsabili dell’enorme quantità di rifiuti abbandonati nell’area privata ... (msn.com)

Abbandona rifiuti in un piazzale: individuato dalla Polizia locale, multato e denunciato - A far scattare le indagini è stato il direttore del supermercato dopo aver trovato nel piazzale della sua attività 20 sacchi neri in plastica contenenti ... dopo un accurato esame dei rifiuti ... (perugiatoday.it)