Rummenigge ammette | Bayern? Non è favorito contro l’Inter Inzaghi è un fenomeno

Rummenigge su Bayern Inter, l'ex presidente e ora membro del consiglio di sorveglianza del club bavarese ha rilasciato alcune dichiarazioniIn una intervista rilasciata alla Bild, Rummenigge, ex presidente e ora membro del consiglio di sorveglianza del Bayern Monaco ha parlato del big match tra il club bavarese e l'Inter.PAROLE – «Inzaghi per me è una sorpresa positiva, perché a livello nazionale ha già vinto parecchio e forse conquisterà anche quest'anno lo scudetto. E anche a livello internazionale si sta comportando bene. Nel 2023 ero a Istanbul quando affrontò il Manchester City in finale di Champions League: con un po' di fortuna avrebbe potuto anche vincerla! Seguo ancora l'Inter, che considero la mia ex squadra, e trovo che Inzaghi sia un fenomeno! Queste saranno due partite difficili, tra squadre di altissimo livello.

