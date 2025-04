Ilgiorno.it - Rugby Sound: salta il concerto di Baby Gang, al suo posto Artie 5ive e Niky Savage

LEGNANO (MILANO), 8 aprile 2025 - Ildi, inizialmente previsto per domenica 13 luglio, è stato ufficialmente annullato. A comunicarlo sono gli stessi organizzatori del festival, che hanno annunciato anche il recupero della data con l’arrivo sul palco dell’Isola del Castello di, due protagonisti assoluti della scena urban italiana. Cambia anche la serata del 6 luglio: lo show di Nerissima Serpe, Papa V e Fritu, originariamente in programma per il 13 luglio, sarà anticipato e si unirà alla serata di Kid Yugi. Una scelta che promette di arricchire ulteriormente una delle notti più attese del festival. Gli organizzatori hanno fatto sapere che nella prossima settimana verranno fornite tutte le informazioni per chi vorrà richiedere il rimborso dei biglietti acquistati per ildie degli abbonamenti coinvolti.