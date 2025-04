Rudi Garcia e Francesca Brienza si sposano | nozze romane per ct del Belgio

Leggi su .com

(Adnkronos) –per. “Abbiamo rimesso la Chiesa al centro del villaggio”, aveva detto l’ex allenatore della Roma e del Napoli e oggi ct delrifugiandosi in un proverbio francese per dire che la squadra giallorossa si era riappropriata del primato calcistico della Capitale, vincendo il derby 2-0. Ora la Chiesa sarà al centro del matrimonio di, che convolerà acon la compagna, il prossimo 1 maggio a Roma. La cerimonia tra il tecnico francese e la giornalista televisiva si svolgerà nella chiesa di San Luigi dei Francesi che si affaccia sulla piazza omonima, non distante da piazza Navona, mentre la festa serale si terrà nella prestigiosa location di Villa Miani con amici, parenti e calciatori delle varie squadre allenate dall’allenatore transalpino.