Rubicone in Volley Sab Group | Vittoria schiacciante contro Osimo avvicina i playoff

Rubicone in Volley griffato Sab Group si è preso una immensa iniezione di autostima e di consapevolezza dei propri mezzi e del talento del gruppo in vista del finale di stagione e soprattutto dei playoff che attendono la squadra romagnola, ora a un solo punto di distanza dal vertice della classifica del campionato di serie B maschile. Con una prestazione da incorniciare, la Sab Group Rubicone ha infatti piegato 3-0 la capolista Osimo. I ragazzi di coach Mascetti non hanno lasciato scampo a una squadra avversaria quotata, giocando una gara praticamente perfetta. Ottima la prestazione dai nove metri, con la battuta dei gialloblù che ha spesso messo in difficoltà la ricezione di Osimo.

