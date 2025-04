Cataniatoday.it - Ruba tablet dal peschereccio e tenta il "cavallo di ritorno": denunciato 26enne

Leggi su Cataniatoday.it

Hato unindispensabile per l’attività di pesca e ha poito di estorcere denaro al suo datore di lavoro per restituirlo. Protagonista della vicenda un tunisino di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine,dalla polizia per furto aggravato eta estorsione.L’uomo.