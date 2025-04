Ruba in un cantiere e si barrica in garage arrestato

Rubando da un cantiere. Notato e fermato dalla polizia, è stato arrestato. È successo nella serata di lunedì 7 aprile 2025 in zona Sturla dopo che è giunta al 112 la segnalazione di un uomo intento a Rubare del materiale da un cantiere di lavoro.Immediatamente gli agenti di una volante.

