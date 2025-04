Ruba i soldi al padre poi torna a casa e lo colpisce al volto con un pugno

Rubato i soldi dal portafoglio del padre per comparsi la droga. Finito il denaro è tornato alla carica e lo ha aggredito colpendolo con un pugno al volto. Un 50enne romano, poi arrestato dalla polizia. I fatti a casal Bertone, vittima il papà dell'uomo, un 75enne. pugno al volto del papà. Romatoday.it - Ruba i soldi al padre, poi torna a casa e lo colpisce al volto con un pugno Leggi su Romatoday.it Hato idal portafoglio delper comparsi la droga. Finito il denaro èto alla carica e lo ha aggredito colpendolo con unal. Un 50enne romano, poi arrestato dalla polizia. I fatti al Bertone, vittima il papà dell'uomo, un 75enne.aldel papà.

