Routine Activity Theory | perché spiega casi di cronaca nera

Scopri cos’è la, come funziona eè utile per analizzare e prevenire crimini come l’omicidio di Yara Gambirasio.Ogni crimine non nasce solo da una mente deviante, ma anche da un contesto favorevole. È proprio questo il cuore della, una delle teorie più influenti in criminologia. Formulata nel 1979 da Lawrence Cohen e Marcus Felson, questa teoria ci invita a guardare al crimine non solo come frutto delle intenzioni del singolo, ma come il risultato di una combinazione di fattori presenti nella vita di tutti i giorni.Secondo questa teoria,un crimine possa accadere devono verificarsi tre condizioni simultaneamente: deve esserci una persona motivata a commettere un reato, un obiettivo vulbile (una persona, un bene o anche un’informazione), e l’assenza di un “guardiano capace”, ossia qualcuno o qualcosa in grado di fermare l’azione criminale.